20 мая, 07:55

Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Фото: РИА Новости/POOL/Максим Стулов

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

В Китае также поддержали расширение действия Договора и выразили готовность работать с Москвой над взаимным продвижением стратегического сотрудничества.

Путин прибыл в Пекин с официальным визитом 19 мая, его рабочая поездка посвящена 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Переговоры РФ и КНР прошли в Доме народных собраний на западной стороне площади Тяньаньмэнь. Перед началом встречи Си Цзиньпин поджидал Путина на площади, президент России приехал на своем "Аурусе".

Российский лидер назвал председателя КНР дорогим другом и указал на беспрецедентно высокий уровень отношений между Китаем и Россией. В свою очередь, Си Цзиньпин назвал Договор о добрососедстве институциональной основой для долгосрочного и всестороннего стратегического взаимодействия между странами.

