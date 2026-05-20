Собянин: Москва строит будущее на надежном фундаменте промышленности

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва строит будущее на надежном фундаменте промышленности – в городе функционируют свыше 4,6 тысячи предприятий, где трудятся более 755 тысяч сотрудников. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что только в 2025 году городские промышленные предприятия увеличили выручку почти на четверть – это 5,1 триллиона рублей. Столичный бюджет пополнился 338 миллиардами рублей налогов от предприятий обрабатывающей промышленности.

Как рассказал градоначальник, Москва продолжит воплощать самые актуальные проекты Стратегии развития столичной промышленности до 2030 года. В городе будет появляться новая современная промышленная инфраструктура, сформируется подходящий инвестиционный климат для улучшения и создания производств. В результате планируется достичь технологического лидерства и суверенитета.

Сейчас в мегаполисе активно растут высокотехнологичные секторы, напомнил Собянин. В прошлом году их доля в общей выручке промышленных предприятий достигла 38%.

Ожидается, что к 2030 году половина произведенного в столице будет связана с современными технологиями, работников предприятий станет 850 тысяч, а объем инвестиций в обрабатывающую промышленность увеличится почти вдвое.

Ранее Собянин рассказал, что столичные предприятия вносят большой вклад в обеспечение технологического суверенитета России. В городе развиваются самые разные направления, включая медицину и фармацевтику, машиностроение и электронику. Многие технологии создаются в ОЭЗ "Технополис "Москва", где функционируют свыше 240 компаний.

