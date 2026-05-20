Лесотерапия и речные прогулки вошли в летний сезон "Московского долголетия"

В столице стартовал очередной летний сезон проекта "Московское долголетие", в программу которого вошли речные экскурсии, автобусные туры, занятия водными видами спорта и даже лесотерапия. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что этим летом все экскурсионные форматы стали частью одного проекта "Путешествуй по жизни с "Московским долголетием". Теперь туры на автобусах и прогулки по реке доступны даже тем, кто присоединился к проекту совсем недавно. Кроме того, горожане старшего возраста могут совершить прогулки по городу с интересными экскурсиями – "Пеший лекторий".

Нововведением станет лесотерапия, которая основана на японской практике восстановления эмоционального состояния. Горожане прогуляются по природным маршрутам столицы и узнают много нового о природе Москвы. Такие прогулки помогут снизить стресс.

Кроме того, у участников проекта все так же будет возможность посетить "Зарядки долголетия", которые пройдут на новых площадках во всех городских округах. Тренировки проведут в том числе спортсмены и артисты. Например, первую такую зарядку возле Большого театра провел заслуженный мастер спорта России фигурист Александр Энберт.

Рассказала Ракова и о водных видах спорта. Уже третий год подряд участники смогут заниматься каякингом, сапсерфингом и рафтингом. В конце сезона даже состоятся соревнования. Тренировки с профессиональными наставниками будут проходить в акватории Москвы-реки на базе гребного клуба "Академия".

Заммэра отметила, что участники проекта могут выбрать любые экскурсии или посетить все, но самыми популярными остаются поездки на автобусе по городу и области. А в рамках "Пешего лектория" сейчас открыто свыше 600 групп. Гиды подготовили более сотни маршрутов по всему городу.

Запись на экскурсии доступна в едином сервисе на портале mos.ru.

Ранее Сергей Собянин рассказал о системной поддержке горожан старшего поколения. Он отметил, что Москва вошла в тройку лидеров среди регионов России по продолжительности жизни. Это стало возможно благодаря прорыву в области здорового и активного долголетия.

