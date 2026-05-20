20 мая, 10:32

Путин рассказал о позитивных результатах от введения безвиза между РФ и Китаем

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Соловьева

За счет введения безвизового режима между Россией и Китаем растут встречные туристические потоки, позитивные результаты налицо. Об этом по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил Владимир Путин.

По словам президента, граждане России и Китая искренне интересуются культурой, историей и искусством друг друга. В связи с этим стали более популярными научные, культурные и молодежные обмены между двумя государствами.

Как рассказал глава государства, в прошлом году Китай посетили свыше 2 миллионов россиян, а Россию – более миллиона китайских граждан.

Путин прибыл с официальным визитом в Пекин вечером 19 мая. В состав делегации вошли 5 российских вице-премьеров, 8 министров, главы Центробанка, "Роскосмоса", "Росатома", а также представители крупнейших компаний и банков.

Затем российский лидер приехал в Дом народных собраний на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине, где и прошли официальные переговоры с председателем КНР. В начале беседы президент РФ назвал его дорогим другом и напомнил, что еще 25 лет назад страны подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который стал основой для развития крепких отношений.

Си Цзиньпин в ходе встречи с Путиным, в свою очередь, подчеркнул необходимость создания более справедливой системы глобального управления. Он отметил, что как постоянным членам Совбеза ООН и ключевых мировых держав, Пекину и Москве необходимо стремиться к национальному возрождению.

