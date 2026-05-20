20 мая, 11:04

Юрист Хмелевской: школа может не пустить на последний звонок из-за плохого поведения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Администрация школы может не пустить выпускников и их родителей на последний звонок за плохое поведение, сообщает телеканал "360" со ссылкой на юриста Дениса Хмелевского.

По его словам, правила поведения на последнем звонке определяются локальными актами школ и общими нормами, которые установлены на федеральном уровне. Например, в некоторых учебных заведениях запрещена мобильная съемка во время официальных речей и гимна. Также запрещено курение и распитие алкоголя.

Эксперт уточнил, что за нарушения правил школа может не только не пустить на мероприятие, но и отчитать провинившихся на сайте заведения. В редких случаях возможен штраф.

Последние звонки в школах Москвы начались 19 мая. В частности, в этот день последний звонок прозвенел для 11-классников, которые учатся в школе № 1324, а 29-го числа он пройдет для Первого Московского кадетского корпуса. Мероприятия будут проводиться до конца месяца.

