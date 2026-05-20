Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 11:06

Город

Участникам районных экскурсий по столице начали выдавать туристические паспорта

Фото: пресс-служба Мостуризма

Участники бесплатных экскурсий столичной программы "Мой район" могут получить тематические туристические паспорта – бумажные сувениры с отметками о посещенных прогулках. В декабре собранные наклейки предложат обменять на памятные подарки. В 2026 году экскурсионный проект охватит 120 районов города, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Паспорта участников районных экскурсий начали выдавать в четырех туристических центрах "Москва": на улице Большая Дмитровка, Тверской площади, Северном речном вокзале и в парке "Зарядье". Всем желающим специалисты помогут построить персональный план путешествий по городу. До конца года планируется провести еще порядка 850 прогулок", – рассказала Наталья Сергунина.

Продолжительность варьируется от полутора до трех часов. Москвичей и туристов приглашают познакомиться с интересными местами и достопримечательностями вдали от традиционных туристических маршрутов, например в районах Ростокино, Ховрино, Бибирево, Ново-Переделкино и Текстильщики.

После каждой экскурсии гиды будут раздавать отметки о посещении, которые нужно вклеить в паспорт участника. Сувенирный документ действует до конца года, в декабре самые активные смогут получить подарки от программы – толстовки, футболки и тканевые сумки. Количество подарков ограничено.

Цикл экскурсий подготовлен при поддержке проекта "Гуляем по Москве". Узнать расписание и зарегистрироваться можно онлайн.

Программа мэра Москвы "Мой район" предполагает создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы: от удобных дворов и парков до современных инфраструктурных объектов в пешей доступности.

Ранее сообщалось, что с 30 мая по 30 августа в Москве пройдет третий Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар". Жителей и гостей столицы ждут оперные и балетные постановки, мюзиклы и моноспектакли, выступления уличных артистов. Новыми площадками, в дополнение к уже полюбившимся зрителям, станут Пушкинская набережная в Парке Горького и Царская набережная в музее-заповеднике "Коломенское".

Читайте также


город

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика