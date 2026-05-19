Сергунина: фестиваль "Театральный бульвар" пройдет в Москве с 30 мая по 30 августа

С 30 мая по 30 августа в Москве пройдет третий Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар". Жителей и гостей столицы ждут оперные и балетные постановки, мюзиклы и моноспектакли, выступления уличных артистов. Новыми площадками, в дополнение к уже полюбившимся зрителям, станут Пушкинская набережная в Парке Горького и Царская набережная в музее-заповеднике "Коломенское". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Чуть больше чем за месяц заявки на участие в проекте поступили из 40 регионов России. Впервые на фестивале выступят коллективы из таких городов, как Владивосток, Хабаровск, Абакан, Тюмень, Смоленск", – рассказала Наталья Сергунина.

Подать заявку можно до 30 июня на официальном сайте.

Самая большая площадка "Театрального бульвара" развернется на обновленной Пушкинской набережной в Парке Горького. В числе других локаций – Покровский и Чистопрудный бульвары, парк у Политехнического музея, "Зеленый дворик" у театра "Современник". Кроме того, спектакли покажут на передвижной сцене "Дилижанс" – она будет работать в выходные в разных районах Москвы.

К событию присоединятся ведущие столичные театры, среди которых "Современник", Российский академический молодежный театр, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Государственный академический театр имени Моссовета, Московский театр Олега Табакова.

В этом году в рамках проекта организуют Всероссийский марафон-фестиваль "Россия – театр – общество", приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Свои программы посетителям также представят участники фестиваля студенческих спектаклей "Первый план".

В 2025-м "Театральный бульвар" продлился 92 дня и стал самым продолжительным театральным фестивалем в мире. На столичных улицах выступили свыше трех тысяч российских и зарубежных артистов из 300 театров.

За два сезона проект получил около 20 отраслевых наград. Например, его удостоили национальной премии "Событие года" в номинации "Фестиваль года" и премии Eventiada Awards в категории "Лучший международный проект".

"Театральный бульвар" – часть общегородского проекта "Лето в Москве". Его концепция основывается на том, что отдых в современном мегаполисе может и должен быть полезным – предлагать новые форматы познавательных мероприятий, способствовать эстетическому и интеллектуальному развитию.

