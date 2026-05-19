HR-специалист Лоикова: студенты-заочники имеют право сократить рабочую неделю

Часть работающих студентов имеет законное право на сокращение рабочей недели. Чтобы им воспользоваться, нужно письменное заявление, справка из университета и согласование с руководителем, рассказала изданию "Абзац" карьерный консультант Зулия Лоикова.

Она объяснила, что этим правом могут воспользоваться студенты, которые осваивают имеющие госаккредитацию программы бакалавриата, специалитета, магистратуры или среднего профессионального образования по заочной и очно-заочной формам обучения. За время освобождения от работы сотруднику выплачивается 50% средней зарплаты, но не ниже минимального размера оплаты труда.

Эксперт добавила, что гарантия предоставляется на период до 10 учебных месяцев перед началом прохождения государственной итоговой аттестации. Студент должен написать заявление, а сокращение рабочей недели составляет 7 часов.

"По соглашению сторон и трудовому договору сокращение рабочего времени производится путем предоставления сотруднику одного свободного от работы дня в неделю либо уменьшением продолжительности рабочего дня в течение недели", – подчеркнула Лоикова.

Один или два свободных дня в неделю, но без сохранения зарплаты, могут попросить аспиранты и ординаторы на последнем году обучения. В случае если студент получает образование сразу в двух вузах, право на сокращение дается только в одном случае.

Кроме того, гарантии предоставляются, только если человек получает первое образование, а организация имеет госаккредитацию. Если ее нет, гарантии могут быть предусмотрены трудовым или коллективным договором.

"Либо студент успешно осваивает программу, не имеет никаких академических задолженностей за предыдущий период обучения. Гарантии предоставляются только по основному месту работы, а не по совмещению или подработкам", – заключила карьерный консультант.

