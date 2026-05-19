Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 10:53

Происшествия

Три человека пострадали в ходе драки со стрельбой в Подмосковье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три человека пострадали в ходе драки со стрельбой в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Информация о драке со стрельбой возле одного из домов, который находится на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка, поступила полиции недавно. Правоохранители, прибыв на место, выяснили, что мужчины поругались, из-за чего один из них несколько раз выстрелил в оппонента из пистолета.

В результате три человека в возрасте от 40 до 45 лет получили травмы. Они обратились в больницу. Спустя время правоохранители доставили в отделение полиции 6 участников драки со стрельбой. Их возраст варьируется от 36 до 43 лет. Также был изъят травматический пистолет.

Злоумышленники привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Помимо этого, следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Омской области 47-летняя женщина случайно выстрелила из пневматической винтовки в своего 50-летнего соседа. Инцидент произошел во дворе жилого дома. Женщина решила попрактиковаться в стрельбе по металлическим банкам из винтовки сожителя.

Внезапно из-за кустов вышел пьяный сосед, которого она не заметила и случайно ранила. Пуля попала мужчине в живот. Женщина отвела соседа к себе в квартиру, обработала рану, вызвала скорую помощь и сообщила о происшествии в полицию. Против омички возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Читайте также


происшествия

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика