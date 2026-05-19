Москвич вскрыл сейф отца и отдал мошенникам слитки золота на 13 млн рублей

Москвич вскрыл сейф отца и отдал мошенникам слитки золота на 13 миллионов рублей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

К правоохранителям обратился 26-летний мужчина, который рассказал, что его убедили в том, что ему необходимо срочно "задекларировать" деньги. Москвич вскрыл сейф отца, вытащил наличные и 5 слитков золота весом по 20 граммов каждый, после чего отдал их незнакомой девушке, которая подошла к нему на улице.

Общая сумма переданного имущества – более 13,3 миллиона рублей. В настоящий момент пособница мошенников задержана, ей оказалась 21-летняя жительница Москвы. Оказалось, что она перевела деньги своим кураторам на криптовалютный кошелек, а золото отправила курьером на указанный адрес.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает личности организаторов и возможных соучастников преступления.

Ранее мошенники похитили 33 золотые монеты и 11 миллионов рублей у пенсионерок из Тулы и Москвы. В роли курьера выступала 27-летняя женщина.

Ей предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

