Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 10:27

Происшествия

Москвич вскрыл сейф отца и отдал мошенникам слитки золота на 13 млн рублей

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Москвич вскрыл сейф отца и отдал мошенникам слитки золота на 13 миллионов рублей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

К правоохранителям обратился 26-летний мужчина, который рассказал, что его убедили в том, что ему необходимо срочно "задекларировать" деньги. Москвич вскрыл сейф отца, вытащил наличные и 5 слитков золота весом по 20 граммов каждый, после чего отдал их незнакомой девушке, которая подошла к нему на улице.

Общая сумма переданного имущества – более 13,3 миллиона рублей. В настоящий момент пособница мошенников задержана, ей оказалась 21-летняя жительница Москвы. Оказалось, что она перевела деньги своим кураторам на криптовалютный кошелек, а золото отправила курьером на указанный адрес.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает личности организаторов и возможных соучастников преступления.

Ранее мошенники похитили 33 золотые монеты и 11 миллионов рублей у пенсионерок из Тулы и Москвы. В роли курьера выступала 27-летняя женщина.

Ей предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

Читайте также


происшествия

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика