В России могут увеличить пособие по уходу за детьми до полутора лет

В Госдуму намерены внести законопроект об увеличении размера пособия по уходу за детьми до полутора лет. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

С инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов. Согласно пояснительной записке к проекту, предлагается повысить пособие по уходу за одним ребенком до 100% от среднего заработка, а при уходе за двумя и более детьми – до 200%. Проект закона внесут на рассмотрение палаты парламента во вторник, 19 мая.

Миронов напомнил, что в настоящее время пособие составляет 40 и 100% от заработка соответственно. По его словам, законопроект призван компенсировать потерю семейного дохода, связанную с уходом одного из родителей в декретный отпуск.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о введении ежемесячного пособия для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Уточнялось, что пособие планируется выплачивать с рождения второго и последующих детей до достижения каждым ребенком семи лет.