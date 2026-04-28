Москвичам рассказали, какие льготы для многодетных семей действуют в столице

Меры поддержки многодетных семей в Москве охватывают все ключевые аспекты жизни, сообщает портал мэра и правительства столицы.

За последние 15 лет количество многодетных семей в столице возросло в 3,7 раза, составив более 248 тысяч. Как отметила заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Логачева, система мер поддержки охватывает все ключевые аспекты жизнедеятельности таких семей – от рождения ребенка до компенсации затрат на приобретение школьной формы.

"Наша задача – сделать их максимально доступными, а процесс оформления и получения – быстрым и удобным. Для этого в столице создано Социальное казначейство: уже два года в столице работает единый центр предоставления мер социальной поддержки", – добавила Логачева.

Она также подчеркнула, что благодаря цифровизации многих процессов и внедрению искусственного интеллекта в процедуру оказания услуг и работе в едином программном комплексе сроки предоставления услуг сокращаются в два раза.

Право на льготный статус многодетной семьи возникает после рождения третьего ребенка при условии, что старшим детям еще нет 18 лет или 23 лет, если они учатся очно в школе, колледже или вузе. Заявление на получение статуса подаёт один из родителей на портале mos.ru, после чего оформляется цифровое удостоверение.

Оно автоматически доступно всем членам семьи в личном кабинете на mos.ru, а также в мобильном приложении "Мой id", напомнили в департаменте информационных технологий. Помимо этого, удостоверение можно скачать на телефон в виде PDF-файла или оформить его на бумажном носителе в офисе "Мои документы".

После рождения ребенка семья получает несколько видов соцподдержки, например единовременную компенсационную выплату на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми – 20 тысяч рублей на каждого ребенка.

Кроме того, один из родителей может обратиться за дополнительными мерами соцподдержки. Например, можно получить ежемесячную компенсационную выплату на возмещение роста стоимости продуктов на каждого ребенка до трех лет в размере 1 004 рублей.

Семьям, в которых родился или был усыновлен ребенок, полагаются выплаты: 8 157 рублей за первого, 21 498 рублей – за второго и следующих. При рождении тройни или большего количества детей одновременно дополнительно выплачивается 74 121 рубль на семью.

В связи с ростом стоимости жизни предусмотрена компенсационная выплата в размере 1 782 рубля на каждого ребенка. Для семей, имеющих пять и более детей, размер данной выплаты увеличивается до 2 226 рублей. Дополнительно многодетным семьям с пятью и более детьми предоставляется выплата в размере 2 672 рублей для приобретения товаров детского ассортимента.

Также Москва помогает справляться с обязательными ежемесячными расходами – для многодетных семей предусмотрена компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1 550 рублей. При наличии пяти и более детей компенсация увеличится до 3 098 рублей, а также компенсация за телефон – 292 рубля ежемесячно на семью.

К началу учебного года семья может получить выплату на приобретение комплектной школьной формы в размере 14 827 рублей. Для тех семей, в которых проживают 10 и более детей, предусмотрена выплата 2 226 рублей на каждого ребенка и выплаты к Международному дню семей и ко Дню знаний – 29 651 рубль и 44 473 рубля соответственно.

Молодые родители в возрасте до 36 лет, впервые регистрирующие ребенка в Москве, получают дополнительные выплаты: 126 710 рублей на первенца, 177 394 рубля на второго и 253 420 рублей на третьего.

На пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка могут претендовать семьи, чей доход признан невысоким. Принятие решения о предоставлении выплаты осуществляется на основе оценки доходов, имущества и счетов членов семьи в кредитных организациях. Размер пособия варьируется от 50% до 100% детского прожиточного минимума.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что количество многодетных семей в Московской области за последние 5 лет выросло почти на 40%, достигнув 118 тысяч. По его словам, положительная динамика – в том числе результат системной поддержки семей. В регионе действует более 20 мер помощи: от выплат и компенсаций до льгот, охватывающих оплату ЖКУ, школьную форму, проезд и организацию отдыха.

