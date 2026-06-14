104 БПЛА ликвидированы над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 104 украинских БПЛА над регионами страны, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме прочего, 14 июня, в период с 14:00 по 21:00 по московскому времени удалось перехватить и уничтожить вражеские БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, столичного региона, Крымом и Краснодарским краем.

Ранее пенсионерка пострадала из-за атаки БПЛА в Смоленской области. В Вязьме в результате падения обломков беспилотника произошло повреждение и возгорание частного жилого дома.

Пострадавшая госпитализирована. Ее состояние стабильное, врачи оказывают необходимую медпомощь. Пожар в доме локализован.

