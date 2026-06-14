Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 21:13

Политика

МО РФ заявило, что Киев готовится к потере всей Славянско-Краматорской агломерации

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Киев активно готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что высокие темпы продвижения "Южной" группировки российских войск в Константиновке вынуждают Украину эвакуировать основные предприятия из Краматорска на запад страны.

Уже эвакуированы основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячи сотрудников. Кроме прочего, Киев готовит эвакуацию Новокраматорского машиностроительного завода, Старокраматорского машиностроительного завода и "Энергомашспецстали".

Ранее стало известно, что российские бойцы за прошедшую неделю смогли установить контроль над пятью населенными пунктами в Харьковской области и ДНР. В их числе Шевченко, Охримовка, Химик и Роскошное. Кроме того, Вооруженные силы России освободили поселок Приют в ДНР.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика