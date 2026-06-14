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Киев активно готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что высокие темпы продвижения "Южной" группировки российских войск в Константиновке вынуждают Украину эвакуировать основные предприятия из Краматорска на запад страны.

Уже эвакуированы основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячи сотрудников. Кроме прочего, Киев готовит эвакуацию Новокраматорского машиностроительного завода, Старокраматорского машиностроительного завода и "Энергомашспецстали".

Ранее стало известно, что российские бойцы за прошедшую неделю смогли установить контроль над пятью населенными пунктами в Харьковской области и ДНР. В их числе Шевченко, Охримовка, Химик и Роскошное. Кроме того, Вооруженные силы России освободили поселок Приют в ДНР.

