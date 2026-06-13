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13 июня, 08:18

Происшествия

Силы ПВО за ночь сбили 177 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО ликвидировали 177 украинских беспилотников над российскими регионами минувшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В частности, дроны сбиты над Тверской, Брянской, Астраханской, Новгородской, Воронежской, Рязанской, Смоленской, Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее Украина беспилотниками атаковала Закамский регион Татарстана. Один БПЛА попал в жилой дом. Жителей дома эвакуировали. В результате пострадали четыре человека.

В связи с произошедшим в Нижнекамске отменены массовые мероприятия. Меры приняты для обеспечения безопасности. Прокуратура запустила горячую линию для обращений граждан.

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