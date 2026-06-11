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11 июня, 23:59

Происшествия

Директор биосферного заповедника погиб при ударе ВСУ в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Украинские войска нанесли удары из артиллерии по поселку Суземка в Брянской области. Погибли двое мирных жителей, один из них – директор биосферного заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Кроме того, ранения получили еще два человека. Обоих пострадавших доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

"Искренние соболезнования родным погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Семьям окажем необходимую поддержку и материальную помощь", – добавил Ковальчук.

Ранее ВСУ нанесли удар по поселку Белая Березка в Брянской области, из-за чего также погибли два мирных жителя. Врачи пытались сделать все возможное, чтобы спасти пострадавших.

В Белгородской области один мирный житель погиб и еще 11 получили ранения в результате удара украинского БПЛА по пассажирскому автобусу. Дрон атаковал автобус в селе Вознесеновка Шебекинского округа.

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