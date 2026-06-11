Две квартиры загорелись в Краснодаре после атаки ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две квартиры в Краснодаре загорелись в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает оперштаб региона.

Также оказался поврежден фасад многоквартирного дома. Выбиты стекла.

В результате ночной атаки БПЛА в Краснодаре пострадали три человека. Удары наносили в том числе по Северскому району, где зафиксированы повреждения нескольких частных домов.

Кроме того, после падения фрагментов дрона в поселке Афипском огонь вспыхнул на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Спустя время пожар был ликвидирован.

