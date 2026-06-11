Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае после падения БПЛА ликвидирован

Фото: Москва 24/Юлия Иванко​

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском Краснодарского края, возникший из-за падения обломков БПЛА, ликвидирован. Об этом сообщил оперштаб региона на странице в MAX.

В результате ЧП никто не пострадал. В тушении возгорания были задействованы 34 человека и 12 единиц техники.

Территория НПЗ в Афипском загорелась в ночь на 11 мая после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также обломки беспилотников упали на территории трех частных домов. Кроме того, там нарушена газовая магистраль.

До этого упавшие фрагменты дронов привели к возгоранию емкости с топливом в Миллеровском районе Ростовской области. На место оперативно прибыли экстренные службы. Жители частных домов и подопечные дома престарелых были эвакуированы.

