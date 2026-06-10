Два объекта инфраструктуры загорелись во Владимирской области после атаки БПЛА

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Два объекта инфраструктуры загорелись в Камешковском и Александровском округах Владимирской области в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

"Пострадавших нет. Силами МЧС И Росгвардии проводятся необходимые оперативные мероприятия", – добавил глава области.

Минувшей ночью атаке БПЛА также подверглась Ростовская область. В результате падения обломков одного из дронов произошло возгорание емкости с топливом в Миллеровском районе.

К месту ЧП сразу же прибыли все необходимые профильные службы. Спасатели также эвакуировали жителей частных домов и подопечных дома престарелых в Миллеровском районе.