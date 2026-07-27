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27 июля, 11:00

Шоу-бизнес

Эмма Робертс вышла замуж за Коди Джона

Фото: Getty Images/WWD/Lexie Moreland

Голливудская актриса Эмма Робертс и ее возлюбленный и коллега Коди Джон сыграли свадьбу. Об этом сообщает Page Six.

Торжество прошло 25 июля в Сан-Вэлли, штат Айдахо. Невеста выбрала белое облегающее макси-платье Monique Lhuillier со шлейфом, драпировкой и фатой. К алтарю ее сопровождал сын Роудс. Жених предпочел белую рубашку и коричневый брючный костюм.

На церемонию пригласили только близких друзей и родственников. Среди гостей заметили тетю актрисы Джулию Робертс.

О романе знаменитостей стало известно в октябре 2022 года. Они познакомились через общих друзей. Как рассказал источник из окружения актрисы, она не спешила знакомить возлюбленного со своим ребенком, поскольку не была уверена в серьезности отношений. В 2024 году пара обручилась.

Сыну Робертс пять лет. Она родила первенца от коллеги Гаррета Хедлунда. В январе 2022 года выяснилось, что она рассталась с отцом ребенка.

Ранее блогер MrBeast (настоящее имя – Джимми Дональдсон. – Прим. ред.) сыграл свадьбу со своей возлюбленной Теей Бойсен. Торжество было закрытым, на него пригласили только родственников и самых близких друзей.

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