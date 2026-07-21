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21 июля, 16:04

Шоу-бизнес

Экстрасенс Лина Джебисашвили подтвердила новый роман

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/linadje108

Экстрасенс Лина Джебисашвили, известная по участию в "Битве экстрасенсов", подтвердила, что состоит в отношениях с участником шоу "Титаны" Артемом Земляковым. Ее слова передает "Звездач" в MAX.

По словам Джебисашвили, роман начался внезапно и развивается стремительно.

"Это как будто бы такое прямое попадание, когда не хочется ждать, когда видишь чуть шире, больше и глубже", – поделилась экстрасенс.

Она также раскрыла, что за неделю пара успела "натворить" много "прикольных дел" и останавливаться пока не намерена. Джебисашвили охарактеризовала нового избранника как прекрасного, сильного, мужественного человека.

"Наконец-то мне захотелось рядом с ним где-то нежнятины дать, где-то расслабиться, потому что он такой прямо сильно альфа, и я ждала такого", – добавила она.

До этого экстрасенс состояла в отношениях с Юрием Фунтовым, известным по проекту "Сокровища императора". Пара рассталась спустя 3,5 года. Как отметила ясновидящая, за неделю с Земляковым она получила столько положительных эмоций и внимания, сколько не было за все время с предыдущим партнером.

Ранее сообщалось, что 36-летняя дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина закрутила роман с 22-летним Артемом Москвиным. Уточнялось, что он недавно окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности "искусствовед".

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