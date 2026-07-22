Более 130 тыс человек проголосовали за название для Проектируемого проезда № 5108

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Более 130 тысяч москвичей проголосовали на платформе "Активный гражданин" по вопросу переименования Проектируемого проезда № 5108, соединяющего районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, в улицу Героев-железнодорожников. Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Нифантьев.

"История этих мест тесно связана с железнодорожниками: здесь располагалось вагонное депо, многие сотрудники которого в 1941 году ушли на фронт добровольцами и отдали свои жизни, защищая Родину. В их честь в 1975 году, к 30-летию Великой Победы, установили монумент. В годы Великой Отечественной войны объекты железнодорожного транспорта постоянно подвергались вражеским атакам с земли и воздуха. Даже под непрерывными обстрелами и бомбардировками работники железной дороги смогли обеспечить бесперебойные перевозки для нужд фронта и тыла: за четыре года они обеспечили отправку более 440 тысяч поездов. Новое имя проезда увековечит память об этих людях и их подвигах", – отметил Нифантьев.

Идею поддерживают и сами представители железнодорожной отрасли. Среди них – Герой Соцтруда, почетный железнодорожник СССР и России, машинист электровоза локомотивного депо Москва-Сортировочная Московской железной дороги (МЖД) Юрий Чумаченко. Он считает, что такое решение будет напоминать о вкладе в Победу, который внесли работники железной дороги в годы Великой Отечественной войны, а также о ежедневном труде железнодорожников на благо страны.

Юрий Николаевич родился в 1939 году в Москве. Он окончил железнодорожное училище № 3. В 1980-е годы на МЖД разрабатывали и внедряли новую технологию и способы вождения тяжеловесных и длинносоставных поездов. Машинист Чумаченко одним из первых в стране провел грузовой поезд со сверхтяжелым весом 10 тысяч тонн от станции Рыбное до Москвы. Имеет награды за доблестный труд, в том числе медаль "За развитие железных дорог", которую в 2007 году ему вручил Владимир Путин.

Идея назвать номерной проезд в честь героев-работников железной дороги прозвучала на съезде Молодежного штаба в начале июня. Тогда это предложение получило поддержку. Инициатива была одобрена также во время встречи с участием Нифантьева, представителей префектуры и МЖД.

Голосование стартовало 29 июня. Решение о будущем имени проезда будет принято по итогам общественного обсуждения.

Ранее на платформе "Активный гражданин" началось голосование, в рамках которого москвичи смогут выбрать имя поездам серий ЭП2Д и ЭП2ДМ. Среди вариантов – Грач, Скворец, Королек и Лазоревка. Также можно предложить свой вариант.

