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10 июня, 16:33

Регионы

В Крыму могут переименовать улицы, названные в честь убийц Александра II

Фото: ТАСС/Ирина Дмитриева

Первый зампредседателя Госсовета Крыма Сергей Цеков призвал переименовать в регионе улицы, которые были названы в честь террористов, ответственных за покушения и убийство императора Александра II. Его слова приводит ТАСС.

Цеков отметил, что воспитывать молодое поколение необходимо на хороших примерах. Кроме того, политик считает необходимым увековечивать память создателей российского государства и отказываться от восславления тех, кто его разрушил.

"Вот идет ребенок по улице и спрашивает: а кто такой Желябов? Ему отвечают: террорист, один из организаторов убийства императорам Александра II. А почему тогда его именем названа улица?" – указал первый зампредседателя совета.

Кроме того, Цеков предложил усилить меры по замене иностранных названий.

Ранее депутаты горсовета Уфы утвердили решение присвоить новой улице имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Она появится в Демском районе города. Переименование будет приурочено к 80-летию со дня рождения политика.

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