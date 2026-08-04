Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Домодедово изменил режим работы на фоне временных ограничений в воздушном пространстве. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что прием и отправка воздушных судов осуществляются только после одобрения уполномоченных органов.

Такие меры введены в районе авиагавани для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров заранее предупредили, что в расписании рейсов возможны корректировки.

Ранее, 2 августа, аналогичные ограничения уже вводились в аэропорту Домодедово. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.