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04 августа, 04:46

Транспорт

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Фото: depositphotos/dell640

Столичный аэропорт Домодедово изменил режим работы на фоне временных ограничений в воздушном пространстве. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что прием и отправка воздушных судов осуществляются только после одобрения уполномоченных органов.

Такие меры введены в районе авиагавани для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров заранее предупредили, что в расписании рейсов возможны корректировки.

Ранее, 2 августа, аналогичные ограничения уже вводились в аэропорту Домодедово. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

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