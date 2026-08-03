Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 23:15

Происшествия

Один человек погиб в результате атаки БПЛА на автомобиль под Белгородом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в поселке Октябрьском Белгородской области погибла женщина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Уточняется, что находившаяся внутри машины женщина скончалась на месте от полученных травм.

Пострадавшие мужчина и женщина с множественными осколочными ранениями были экстренно госпитализированы в областную клиническую больницу. По оценкам врачей, состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Ранее три мирных жителя погибли, еще двое получили ранения в результате атаки ВСУ на Крым в ночь на 3 августа. Глава региона Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Читайте также


происшествиярегионы

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика