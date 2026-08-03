Один человек погиб в результате атаки БПЛА на автомобиль под Белгородом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в поселке Октябрьском Белгородской области погибла женщина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Уточняется, что находившаяся внутри машины женщина скончалась на месте от полученных травм.

Пострадавшие мужчина и женщина с множественными осколочными ранениями были экстренно госпитализированы в областную клиническую больницу. По оценкам врачей, состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Ранее три мирных жителя погибли, еще двое получили ранения в результате атаки ВСУ на Крым в ночь на 3 августа. Глава региона Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.