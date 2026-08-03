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03 августа, 20:56

Культура

Сценарий фильма "Судьба человека" Бондарчука выставят на торги

Фото: кадр из фильма "Судьба человека"; режиссер – Сергей Бондарчук; производство – "Мосфильм"

Машинописный сценарий к режиссерскому дебюту Сергея Бондарчука "Судьба человека" станет топ-лотом аукциона "Литфонда". Торги пройдут 6 августа, сообщила пресс-служба аукционного дома.

Сценарий создан по одноименному рассказу писателя Михаила Шолохова. Экземпляр происходит из архива главного редактора журнала "Советский экран" Дмитрия Писаревского. В документе сохранились многочисленные рукописные правки и дополнения режиссера, а также его личная подпись.

В "Литфонде" отметили, что снять эту картину стало для Бондарчука целью жизни. Сам Шолохов, поначалу сомневавшийся в кандидатуре, одобрил его после личной встречи. Стартовая ставка за раритет составит 100 тысяч рублей.

Помимо сценария, на торги выставят другие редкие предметы. Среди них – издание "Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду" Павла Сумарокова с начальной ставкой в 1,2 миллиона рублей и "Устав морской о всем, что касается к доброму управлению в бытности флота на море" за около 800 тысяч рублей.

Также будет представлена карта "Тартария, или Царство Великого Хана" начала XVII века за 100 тысяч рублей, редкий сборник Алексея Крученых "Ночные Каракули. Литутильпервый" 1932 года, отпечатанный автором вручную, тиражом всего 10 экземпляров, "Басни в шести частях" Ивана Крылова.

Кроме того, на аукционе можно будет приобрести поэму Владимира Маяковского "Про это" с фотомонтажами Александра Родченко, сборник Анны Ахматовой "Бег времени" с автографом и уничтоженный цензурой "Иллюстрированный альманах", изданием которого занимались Иван Панаев и Николай Некрасов.

Ранее флаг СССР, который астронавт Базз Олдрин взял с собой на борт корабля "Аполлон-11" во время первой высадки человека на Луну, продали на аукционе Sotheby's за 80 тысяч долларов, то есть примерно за 6,2 миллиона рублей. Финальная стоимость лота значительно превысила предварительные оценки специалистов.

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