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03 августа, 19:48

Культура

Книгу о Шерлоке Холмсе будут маркировать в РФ по закону против пропаганды наркотиков

Фото: 123RF.com/hardvicore

Графический роман "В голове Шерлока Холмса. Дело о скандальном билете" будет маркироваться в России в соответствии с законом о пропаганде наркотиков. Об этом сообщается в отраслевом перечне, в который книга была включена 3 августа.

Это интерактивный роман, созданный по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Авторами выступили Сирил Льерон и Бенуа Даан. Какие именно элементы содержания стали основанием для включения в перечень, не уточняется.

Ранее в аналогичный перечень вошли роман Энтони Берджесса "Заводной апельсин", "Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона" Джеймса Боуэна, "Доктор Сон" и "Ночные кошмары и фантастические видения" Стивена Кинга, сборник "Зов Ктулху" Говарда Лавкрафта, "Удушье" и "Рождение звука" Чака Паланика, а также роман "Аполло" Виктора Пелевина.

В список также попали книги, посвященные известным музыкантам: "Виктор Цой. Жизнь и "Кино" Виталия Калгина, "Агата Кристи. Черные сказки белой зимы" Дмитрия Карасюка и "Юрий Хой и группа "Сектор Газа" Дениса Ступникова.

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