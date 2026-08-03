Книги о Цое, Хое и "Агате Кристи" будут маркировать в России

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Российский книжный союз (РКС) обновил перечень изданий, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. В их числе оказались книги об участниках рок-групп "Кино", "Сектор Газа" и "Агата Кристи", а также популярная художественная проза, сообщается на сайте организации.

Всего 3 августа в список было внесено 151 произведение. В их числе роман Энтони Берджесса "Заводной апельсин", "Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона" Джеймса Боуэна, "Доктор Сон" и "Ночные кошмары и фантастические видения" Стивена Кинга, сборник "Зов Ктулху" Говарда Лавкрафта, "Удушье" и "Рождение звука" Чака Паланика, а также роман "Аполло" Виктора Пелевина.

В перечень также вошли книги, посвященные известным музыкантам: "Виктор Цой. Жизнь и "Кино" Виталия Калгина, "Агата Кристи. Черные сказки белой зимы" Дмитрия Карасюка и "Юрий Хой и группа "Сектор Газа" Дениса Ступникова.

Ранее стало известно, что из-за закона против пропаганды наркотиков в РФ также будут маркировать роман актера Ивана Охлобыстина "Запах фиалки" и книгу журналиста Николая Сванидзе "Погибель Империи: Наша история. Гражданская война".

Кроме прочего, маркировке подлежат автобиографическое произведение шведского режиссера Ингмара Бергмана "Шепоты и крики моей жизни", сборник рассказов Майи Кучерской "Современный патерик", книга Леонида Юзефовича "Самодержец пустыни" и другие.

