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03 августа, 16:11

Происшествия

Под Омском мужчина хотел застрелить бывшую девушку, но попал в заслонившего ее друга

Фото: 123RF.com/vigenm

Житель Омской области застрелил своего друга, пытаясь расправиться с бывшей девушкой из-за ревности. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 3 августа возле дома культуры в селе Соляном. Подозреваемый увидел бывшую девушку на танцах, приревновал ее, съездил домой за охотничьим ружьем и вместе с другом вернулся к ДК.

Мужчина направил оружие на бывшую возлюбленную, однако она попыталась убежать. По предварительной информации, друг подозреваемого встал между ними, после чего мужчина выстрелил. От полученного ранения 32-летний местный житель скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Подозреваемого задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее в подмосковной Электростали пьяный мужчина с балкона четвертого этажа выстрелил из пневматического ружья в подростка 2011 года рождения, который убирал территорию двора. Ребенок получил травмы. Задержан местный житель 1990 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности, оружие изъято.

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