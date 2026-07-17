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17 июля, 12:21

Происшествия

Мужчина бросил стул в посетителя кафе на юго-западе Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина бросил стул в посетителя кафе на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в помещении одного из кафе на проспекте Вернадского. По данным ведомства, 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно бросил стул в отдыхающего рядом молодого человека.

Затем злоумышленник подошел к пострадавшему и нанес ему не менее двух ударов другим стулом. После этого нападавший снова бросил стул, но попал в сотрудницу кафе, которая пыталась пресечь действия посетителя. Мужчина после случившегося скрылся, но впоследствии его личность установили.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Прокуратура проконтролирует привлечение злоумышленника к уголовной ответственности.

Ранее после конфликта со стрельбой на базе отдыха было возбуждено дело о хулиганстве. Выяснилось, что во время корпоратива сотрудники одной из фирм поругались из-за того, что один из мужчин приставал к женщине-коллеге. В результате один из участников конфликта выстрелил несколько раз из аэрозольного пистолета, после чего скрылся.

Злоумышленника задержали. В отношении остальных лиц, которые были вовлечены в конфликт, составлены административные протоколы о мелком хулиганстве и об отказе от прохождения медосвидетельствования. Один из участников конфликта обратился в травмпункт, так как получил повреждения во время драки. Ему оказали необходимую медпомощь.

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