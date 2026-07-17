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17 июля, 14:43

Шоу-бизнес

Концерты "Три дня дождя" пройдут по графику, несмотря на лечение солиста группы

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Петр Ковалев

Запланированные выступления группы "Три дня дождя" в Нижнем Новгороде, Тамбове и Москве состоятся по графику, несмотря на то что солист Глеб Викторов проходит лечение в реабилитационном центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на концертного директора артиста.

Концерты намечены на 28, 31 июля и 4 августа. По словам представителя музыканта, все мероприятия пройдут в соответствии с планом.

"Все концерты пройдут в соответствии с планом и графиком, несмотря на все обстоятельства. Мероприятия не переносятся и не отменяются", – заявил концертный директор.

Викторов недавно попал в специализированный реабилитационный центр. После концерта коллектива, состоявшегося 12 июля в Екатеринбурге, в соцсетях появились предположения о возможном употреблении им запрещенных веществ. Сейчас посетителей к музыканту не допускают, ему ставят капельницы с витаминами и препаратами.

Состояние артиста на данный момент стабильно. Он находится под наблюдением врачей и получает всю необходимую помощь.

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