17 июля, 14:43Шоу-бизнес
Концерты "Три дня дождя" пройдут по графику, несмотря на лечение солиста группы
Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Петр Ковалев
Запланированные выступления группы "Три дня дождя" в Нижнем Новгороде, Тамбове и Москве состоятся по графику, несмотря на то что солист Глеб Викторов проходит лечение в реабилитационном центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на концертного директора артиста.
Концерты намечены на 28, 31 июля и 4 августа. По словам представителя музыканта, все мероприятия пройдут в соответствии с планом.
"Все концерты пройдут в соответствии с планом и графиком, несмотря на все обстоятельства. Мероприятия не переносятся и не отменяются", – заявил концертный директор.
Викторов недавно попал в специализированный реабилитационный центр. После концерта коллектива, состоявшегося 12 июля в Екатеринбурге, в соцсетях появились предположения о возможном употреблении им запрещенных веществ. Сейчас посетителей к музыканту не допускают, ему ставят капельницы с витаминами и препаратами.
Состояние артиста на данный момент стабильно. Он находится под наблюдением врачей и получает всю необходимую помощь.