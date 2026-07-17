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17 июля, 16:45

Культура

Умерла актриса из фильма "Один дома – 2" Бренда Фрикер

Фото: Legion-Media.com/LANDMARK MEDIA

Первая ирландская актриса, получившая премию "Оскар", Бренда Фрикер скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщил телеканал RTE со ссылкой на ее агента Фила Белфилда.

"Таких, как она, больше никогда не будет, и мир стал беднее без нее. Для меня было честью знать ее, любить ее и работать с ней. Она навсегда останется в моем сердце и в сердцах множества поклонников кино и телевидения по всему миру", – говорится в заявлении Белфилда.

Фрикер была удостоена премии "Оскар" за роль второго плана в британо-ирландской комедийной драме "Моя левая нога" (My Left Foot: The Story of Christie Brown, 1989). Получая награду, актриса посвятила ее "всему народу Ирландии".

Всего за карьеру Фрикер снялась почти в 80 фильмах. Одной из самых узнаваемых, хотя и эпизодических, ее ролей стала бездомная женщина с голубями, живущая в Центральном парке Нью-Йорка, в фильме "Один дома – 2: Затерянный в Нью-Йорке" (Home Alone – 2: Lost in New York, 1992).

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