Собянин рассказал об уникальных находках, сделанных при реставрации ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты в ходе реставрационных работ на ВДНХ обнаружили около 30 произведений искусства и исторических предметов, которые ранее считались утраченными. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Самой значимой находкой стал горельеф скульптора Евгения Вучетича "Знаменосцу мира, советскому народу – слава!". Он считался безвозвратно утерянным около 40 лет. Произведение обнаружили в павильоне № 1 "Центральный" за фальшстеной. Специалистам удалось полностью восстановить скульптурное изображение.

Еще один горельеф – "Праздничный Ленинград" – нашли в павильоне № 64 "Оптика". Его авторы – скульпторы Григорий Косов, Василий Стамов, Александр Овсянников и Алексей Тимченко. Копия этой работы украшает станцию метро "Нарвская" в Санкт-Петербурге.

В 2026 году в павильоне № 64, который является объектом культурного наследия федерального значения, начались реставрационные работы. Их планируют завершить в 2028 году.

Под слоями побелки и краски долгие годы была скрыта роспись на потолке в павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность". Тонкий растительный орнамент уже полностью восстановлен. Увидеть его можно в Центре современных биотехнологий "Музей БИОТЕХ".

Еще одну находку сделали и во время работ в строении № 518 – кафе "Лето" (бывшая "Чайная"), которое является объектом культурного наследия федерального значения. На главном фасаде стены открытой веранды обнаружили роспись с изображением одуванчиков на желто-красном поле. Орнамент, выполненный по штукатурному слою, уже вернули на место, и он снова радует посетителей ВДНХ.

В павильоне № 31 "Геология" нашли около 50 образцов минералов и руд. Они экспонировались там в 1960–1980-е годы и впоследствии считались утраченными. В строении № 15 "Радиоэлектроника и связь" (бывший павильон "Поволжье") обнаружили подлинную голову скульптуры матроса, которая раньше украшала фасад.

Ранее костяной свисток и монеты были найдены во время реставрации старинной усадьбы палат Аверкия Кириллова, которая расположена на Берсеневской набережной. Находка была обнаружена при вскрытии полов второго этажа здания. Археологи отметили, что монеты отлично сохранились и на них отчетливо видны штампы.