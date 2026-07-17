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17 июля, 16:52

Политика

Кот Ларри пошутил, что обязанностью будущего премьера Британии станет забота о нем

Фото: AP Photo/Kin Cheung

Главный мышелов Великобритании кот Ларри пошутил, что главной обязанностью будущего премьера Энди Бернема станет забота о нем. Об этом сообщается в аккаунте Ларри в соцсети X.

В публикации размещены картинки, на которых Бернему проводят брифинг и заявляют, что "лоток кота Ларри находится в кабинете министров, а кормить его нужно как минимум два раза в день".

"Добро пожаловать на самую важную должность в вашей жизни", – подписан пост.

О том, что новым лидером Лейбористской партии Британии избран 56-летний Бернэм, стало известно 17 июля. Он также станет премьер-министром страны.

Занимавший ранее эту должность Кир Стармер принял решение покинуть пост в июне. Смена лидеров на Даунинг-стрит запланирована на 20 июля.

Почти треть жителей Великобритании негативно оценила работу Кира Стармера

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