17 июля, 16:52Политика
Кот Ларри пошутил, что обязанностью будущего премьера Британии станет забота о нем
Фото: AP Photo/Kin Cheung
Главный мышелов Великобритании кот Ларри пошутил, что главной обязанностью будущего премьера Энди Бернема станет забота о нем. Об этом сообщается в аккаунте Ларри в соцсети X.
В публикации размещены картинки, на которых Бернему проводят брифинг и заявляют, что "лоток кота Ларри находится в кабинете министров, а кормить его нужно как минимум два раза в день".
"Добро пожаловать на самую важную должность в вашей жизни", – подписан пост.
О том, что новым лидером Лейбористской партии Британии избран 56-летний Бернэм, стало известно 17 июля. Он также станет премьер-министром страны.
Занимавший ранее эту должность Кир Стармер принял решение покинуть пост в июне. Смена лидеров на Даунинг-стрит запланирована на 20 июля.
Почти треть жителей Великобритании негативно оценила работу Кира Стармера