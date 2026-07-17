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17 июля, 18:57

Происшествия

В Дагестане полицейские помешали контрабанде почти 50 кг гашиша

Фото: depositphotos/blinow61

Правоохранительные органы в Дагестане предотвратили попытку контрабанды большой партии гашиша. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в Карабудахкентском районе республики. Сотрудники УКОН МВД Дагестана проверяли машину Renault Magnum, которая приехала из соседней страны. Там нашли 25 картонных коробок с двойным дном. Внутри них было более 49 килограммов гашиша.

Водителем транспортного средства оказался 37-летний мужчина. Его задержали и отвезли в отдел полиции. Партию наркотиков отправили на экспертизу.

Расследование дела продолжается. Сейчас устанавливаются лица, которые занимаются контрабандой запрещенных веществ.

Ранее мужчина попытался провести на Кипр более 1,1 килограмма кокаина. Для этого он проглотил капсулы с наркотиком. После задержания он проходил лечение в местной больнице, чтобы врачи безопасно извлекли их.

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