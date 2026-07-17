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17 июля, 22:34

Происшествия

В Липецке для жителей пострадавшего от БПЛА дома сделали пункт временного размещения

Фото: MAX/"Михаил Щербаков"

Пункт временного размещения организовали в Липецке для людей, чей дом пострадал в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил мэр города Михаил Щербаков в мессенджере MAX.

Он заявил, что специалисты смогут приступить к работам по разминированию БПЛА только 18 июля. Это значит, что возвращаться в квартиры пока нельзя.

"Для всех, у кого нет возможности переночевать у родственников или знакомых, готов пункт временного размещения в школе №69. Там подготовлены спальные места, вода и все необходимое для ночлега", – написал Щербаков.

Вернуться в свое жилье можно будет только после того, как специалисты будут уверены в безопасности здания.

По всем возникающим вопросам мэр попросил обращаться в управляющую компанию "Дом наших друзей" по телефону: 22-08-45.

"Если телефон не отвечает, просьба звонить в ЕДС: 8 (800)450-48-48", – добавил он.

Ранее 17 июля беспилотник самолетного типа упал на многоквартирный дом в Липецке. В результате случившегося никто не пострадал, людей эвакуировали.

Территорию оцепили. Оперативные службы работают на месте ЧП.

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