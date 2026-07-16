Люди пострадали при атаке БПЛА на Энгельс в Саратовской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Люди пострадали в результате атаки беспилотников на Энгельс в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Точное число пострадавших в ведомстве не назвали, оно уточняется.

Также при атаке были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. Кроме того, обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами. На место выезжал прокурор города Роман Яценко.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на регион. Троим пострадавшим госпитализация не понадобилась. Всем оказана медпомощь. По словам главы региона, в первую волну атаки было сбито 19 БПЛА.

