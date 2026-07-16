Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Ярославскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"Только в первую волну сбито 19 беспилотников. Угроза сохраняется", – написал глава региона в своем канале в MAX.

Евраев уточнил, что троим пострадавшим госпитализация не понадобилась. Всем раненым оказана медицинская помощь.

Ранее 15-летняя девочка и ее бабушка погибли в Брянской области в результате удара украинских военных из РСЗО "Град" по поселку Суземка. Еще одна местная жительница была ранена, ей оказали необходимую помощь. Один дом разрушен полностью, еще четыре получили повреждения, пострадали также хозяйственная постройка, автомобиль и трактор.