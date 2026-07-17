Минпросвещения РФ с 1 сентября изменит формат "Основ безопасности и защиты Родины"

Фото: depositphotos/uatp12

Минпросвещения РФ предложило с 1 сентября 2026 года разделить предмет "Основы безопасности и защиты Родины" на два отдельных обязательных курса – "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект приказа ведомства.

Обучение будет основано на практических навыках, которые позволят школьникам защитить себя в быту, городе, на природе и в цифровом пространстве, а также подготовят их к осознанному отношению к безопасности страны. Каждый из двух курсов будет рассчитан на 34 часа, что обеспечит непрерывность изучения предмета в основной и средней школе.

В рамках курса "Безопасность жизнедеятельности" учащиеся освоят правила обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и коммунальных авариях, дорожную безопасность и поведение при природных катаклизмах. Отдельное внимание уделят безопасности в цифровой среде.

Курс "Начальная военная подготовка" направлен на формирование основ защиты государства: школьники изучат принципы национальной безопасности, гражданскую оборону, общевоинские уставы и строевые приемы, а также способы противодействия терроризму и оказанию первой помощи. Предполагается использование тренажерных систем и виртуальных моделей.

Новые правила вступят в силу для тех, кто перейдет в 8-й и будет принят в 10-й класс в 2026/27 учебном году.

Ранее в ОП РФ предложили создать для школьников чек-лист по оказанию первой помощи. Инициатива прозвучала на фоне утвержденного правительством плана по улучшению системы медицинской помощи детям в образовательных учреждениях.