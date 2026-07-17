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17 июля, 11:01

Город

"Активные граждане" выберут лучшие площадки фестиваля "Сады и цветы"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Пользователи проекта "Активный гражданин" смогут определить самые привлекательные места для прогулок и любимые элементы оформления ландшафтного фестиваля "Сады и цветы", а также рассказать, как они предпочитают проводить время на площадках. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Фестиваль проходит в рамках городского проекта "Лето в Москве". На улицах, площадях, мостах и бульварах столицы появились десятки зеленых пространств с уникальным дизайном. Жителям предложили оценить их и поделиться своими предпочтениями.

Первый вопрос посвящен самым привлекательным местам для прогулок. Среди вариантов сад – читальный зал под открытым небом на ступенях Российской государственной библиотеки, где высажены липы, пинии и цветущие кустарники. На Чистопрудном бульваре объединили театр и английский сад: там обустроили сцены для спектаклей, ротонды, зоны отдыха и аллеи с розами и гортензиями. На Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной высажены петунии, а Патриарший мост украшает лента ампельных растений с вьющимися плектрантусами.

Во втором вопросе участникам предстоит выбрать элементы оформления пространств. Среди вариантов – яркие цветы и клумбы, водные композиции, зеленые арки, тематические инсталляции и цветочные лабиринты. В качестве примеров ландшафтных решений представлены вертикальный сад у зоопарка, цветущие тоннели на Новом Арбате, "Сад пяти континентов" на Манежной площади, босоногая тропа на Цветном бульваре и лавандовый лабиринт на Лубянской площади.

Кроме того, москвичи могут рассказать, как они предпочитают проводить время на площадках. Итоги голосования помогут учесть предпочтения жителей при планировании будущих сезонов фестиваля.

Участники голосования получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

Ранее юные москвичи выбрали имена для шести черных лебедей, обитающих на территории Четвертого Каменского пруда на ВДНХ. Опрос проводился на платформе "Активный гражданин – детям".

В результате трех самок назвали Царевна, Жемчужина и Ночь, а трех самцов – Оникс, Сириус и Барон. Желающие также смогли ознакомиться с интересными фактами о лебедях и их особенностями.

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