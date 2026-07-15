Артисты из Испании, Армении и Китая выступят на фестивале "Театральный бульвар"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Фестиваль "Театральный бульвар", организованный в рамках проекта "Лето в Москве", привлекает профессиональные коллективы со всего мира. В июле зрители смогут насладиться выступлениями артистов из Испании, Армении и Китая, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В частности, 15 и 16 июля в 20:00 в Парке Горького состоится показ проекта "Испанская кровь" от Каталонского балета фламенко. В постановке примут участие пять танцоров и три музыканта. Агентство, представляющее этот проект, базируется в Севилье и занимается продвижением танцевального искусства, включая как крупные балеты, так и камерные программы, по всему миру. Каталонский балет поднимает фламенко до уровня высокого сценического искусства и представляет испанскую танцевальную традицию на ведущих фестивалях и театральных сценах мира.

Международную программу продолжит Государственный театр песни Армении, который приглашает горожан на спектакль "Комитас". Показы запланированы на 16-е число в 19:00 на сцене "Круг" на Чистопрудном бульваре и на 17 июля в 19:00 в "Коломенском". Постановка посвящена композитору, этномузыковеду, священнослужителю, который стал одним из символов армянской культуры, Комитасу Вардапету. Зрители увидят не просто сценическую биографию, но и глубокое размышление о музыкальном наследии, а также внутреннюю драму человека, преобразовавшего армянскую народную музыку в универсальный язык.

Увидеть иммерсивное представление "Дух боевых искусств – в сердце, культура – в движении" от Академии китайских боевых искусств можно будет 17 и 18 июля в 19:00 на Пушкинской набережной в Парке Горького. Перед гостями предстанет шоу о кунг-фу с трюками и поединками. Программа включит лекцию, спектакль и интерактивные элементы.

Третий сезон фестиваля продлится до 30 августа. Как рассказывал Сергей Собянин, в этом году в рамках его программы появились новые форматы, площадки и спектакли для гостей всех возрастов.

В частности, чтобы как можно большее число коллективов смогло выступить, организаторы расширили географию проекта, а часть локаций вынесли за пределы центра. Еще одним новшеством стала передвижная сцена "Дилижанс", которая курсирует по московским паркам по выходным.