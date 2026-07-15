CTV: семьи из Британии и Канады потребовали от Украины ограничить продажу химиката

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Родственники погибших в Великобритании и Канаде потребовали от украинских властей принять меры в отношении продавца химического вещества, которое, по их словам, стало причиной смерти нескольких человек. Об этом сообщил телеканал CTV.

По данным канала, 23-летняя британка Грейс Притчард умерла после употребления вещества, доставленного в посылке с украинским обратным адресом. Полиция успела перехватить два аналогичных отправления, однако третье дошло до адресата.

В Канаде, как сообщает CTV, после употребления химиката, заказанного через украинский сайт, погибла 22-летняя Аннек Дальин О’Грейди. В разговоре с журналистами продавец подтвердил, что регулярно отправляет это вещество в Канаду, называя его пищевым консервантом.

При этом представитель украинских правоохранительных органов заявил, что действующее законодательство не относит это вещество к наркотическим или психотропным средствам, поэтому его продажа является законной.

Родители погибших утверждают, что концентрация продаваемого химиката достигала 99%, тогда как для использования в пищевой промышленности достаточно около 6%.

CTV также подчеркнул, что ранее житель канадской провинции Онтарио Кеннет Ло был осужден за продажу аналогичного вещества, которое связывают как минимум со 150 смертями. Полиция Великобритании подтвердила, что расследует обстоятельства дела и взаимодействует с украинской стороной.

Ранее в Великобритании мужчина, победивший рак, умер после оздоровительной детокс-процедуры с применением камбо – яда амазонской древесной лягушки, который используется в ритуалах очищения, но запрещен в ряде стран. По данным СМИ, 41-летний коуч по здоровью потерял сознание после церемонии в Лестере и скончался. После инцидента был задержан мужчина по подозрению в отравлении, он отпущен под залог.