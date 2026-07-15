В США выпустят золотую монету с изображением Трампа

Фото: x.com/SecScottBessent

Монетный двор США начнет чеканку новой золотой монеты номиналом один доллар с портретом президента Дональда Трампа. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент на своей странице в соцсети X.

Выпуск приурочен к 250-летию независимости Соединенных Штатов. Как отметил Бессент, монета "отмечает наследие свободы и является символом патриотизма".

Выпуск памятных монет является традицией в США. Самой популярной в истории стала монета, посвященная Статуе Свободы. Она была выпущена в 1986 году и продана тиражом почти 15,5 миллиона экземпляров.

Успешными также были выпуски к 250-летию Джорджа Вашингтона, летним Олимпийским играм 1984 года в Лос-Анджелесе и двухсотлетию Конституции США.

Ранее сообщалось, что Банк России выпустит памятные монеты с изображением олимпийских видов спорта – фигурного катания и художественной гимнастики. Ожидается, что монета, посвященная фигурному катанию, выйдет в 2026 году, а посвященная художественной гимнастике – в 2027-м.