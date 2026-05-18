ЦБ выпустит памятные монеты на тему олимпийских видов спорта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России выпустит памятные монеты с изображением олимпийских видов спорта – фигурного катания и художественной гимнастики. Об этом в рамках ll Российского конгресса по нумизматике заявила начальник отдела выпуска памятных монет ЦБ Антонина Орлова.

"Будет поддержан выпуск серебряных монет, которые связаны с видами спорта. В 2025 году вышла монета, посвященная хоккею, в 2026 году запланирован выпуск монеты, посвященной фигурному катанию, а в 2027 году – художественной гимнастике", – цитирует ее ТАСС.

Орлова уточнила, что изображения олимпийских видов спорта на монетах больше всего отзываются в душах россиян. В этом году также запланирован выпуск пяти монет, которые будут посвящены самым титулованным футбольным клубам РФ, добавила она.

Ранее Центробанк выпустил памятную серебряную монету "150-летие Союза театральных деятелей Российской Федерации". Ее номинал – 3 рубля. Изделие вошло в серию "Исторические события", приобрести монету можно в ОА "Гознак" и банках, у которых с регулятором есть соглашение о распространении.