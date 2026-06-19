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19 июня, 16:08

Экономика

Набиуллина сравнила ЦБ с вратарем, который защищает экономику от инфляции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор воспринимает свою роль как защиту экономики от инфляции. Она сравнила ЦБ с вратарем на футбольном поле.

"Во многих матчах исход зависит именно от надежности вратаря. Кто-то должен защищать эти ворота", – сказала она в ходе пресс-конференции.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25% годовых, отметив, что устойчивый рост цен немного замедлился, но все еще превышает целевой уровень.

Набиуллина также заявила, что регулятор не видит рисков переохлаждения экономики. После снижения в первом квартале, когда ВВП сократился на 0,2%, экономическая активность постепенно начала восстанавливаться и уже в апреле вернулась к росту. По оценке ЦБ, за январь – апрель экономика выросла на 0,3%, а по итогам первого полугодия ожидается рост около 0,5%.

Рынок ждал более решительного шага от Центробанка по ключевой ставке

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