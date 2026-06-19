Набиуллина не исключила снижение годовой инфляции из-за переноса повышения тарифов ЖКХ

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Годовая инфляция в России может временно снизиться из-за переноса повышения тарифов ЖКХ с июля на октябрь 2026 года. Об этом председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"В июле у нас не будет повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, как в прошлом году, – их индексация перенесена на октябрь. Это означает, что годовая инфляция может временно немного снизиться за счет этого фактора, но это будет только перераспределение роста цен внутри года", – сказала она.

Кроме того, уточнила Набиуллина, текущий общий рост цен в РФ также замедлился во многом за счет разовых факторов.

19 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25% годовых. Годовая инфляция на середину этого месяца составила 5,6%. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики она может снизиться до 4,5–5,5% в 2026 году.

При этом экономика России после снижения в начале года показывает умеренный рост. В последние месяцы увеличились потребительский спрос и объемы кредитования, указал регулятор.