МЭР видит дополнительный потенциал для снижения ключевой ставки

Фото: depositphotos/zaktatyana​

Министерство экономического развития РФ видит дополнительный потенциал для уменьшения ключевой ставки с учетом действующих в российской экономике трендов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

19 июня Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Ранее этот показатель составлял 14,5%. Регулятор указал, что устойчивый рост цен немного уменьшился, но он до сих пор остается выше целевого уровня. Годовая инфляция на середину июня составила 5,6%.

Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция уменьшится в 2026-м до 4,5–5,5%. Кроме того, из заявления следует, что экономика после снижения в начале года вновь демонстрирует умеренный рост. В последние месяцы увеличились потребительский спрос и объемы кредитования.

При этом Центробанк РФ не исключает, что уменьшение ключевой ставки может замедлиться. Среди факторов риска названы сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания, рост зарплат, опережающий производительность труда, а также более стимулирующая бюджетная политика.

