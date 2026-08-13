Посол Ноздрев заявил, что Япония предпринимает враждебные шаги против России

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Токио предпринимает шаги, направленные на подрыв национальной безопасности РФ, участвуя в усилиях Запада по оказанию помощи Украине. Об этом сообщил посол России в Японии Николай Ноздрев, передает РИА Новости.

По словам дипломата, речь идет об инвестировании средств в производство беспилотников на Украине, а также об участии Японии в программах НАТО по оказанию помощи Киеву.

Владимир Путин во время учений Тихоокеанского флота заявил, что Москва не имеет претензий к Токио и не угрожает ее безопасности. При этом глава государства отметил, что Япония впервые в своих военно-доктринальных документах причислила Россию к источникам основных угроз.

Ранее генсек кабмина Японии Минору Кихара заявил, что Токио изучит детали планов Москвы присвоить имена разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубленко двум безымянным островам Малой Курильской гряды и после этого даст ответ.