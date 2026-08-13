Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 04:37

Политика

Посол Ноздрев заявил, что Япония предпринимает враждебные шаги против России

Фото: depositphotos/ruskpp

Токио предпринимает шаги, направленные на подрыв национальной безопасности РФ, участвуя в усилиях Запада по оказанию помощи Украине. Об этом сообщил посол России в Японии Николай Ноздрев, передает РИА Новости.

По словам дипломата, речь идет об инвестировании средств в производство беспилотников на Украине, а также об участии Японии в программах НАТО по оказанию помощи Киеву.

Владимир Путин во время учений Тихоокеанского флота заявил, что Москва не имеет претензий к Токио и не угрожает ее безопасности. При этом глава государства отметил, что Япония впервые в своих военно-доктринальных документах причислила Россию к источникам основных угроз.

Ранее генсек кабмина Японии Минору Кихара заявил, что Токио изучит детали планов Москвы присвоить имена разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубленко двум безымянным островам Малой Курильской гряды и после этого даст ответ.

Читайте также


политика

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика