В Москве пассажира с обнаженным торсом арестовали на 10 суток за дебош в метро

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

В Москве суд арестовал на 10 суток 41-летнего ранее судимого мужчину, устроившего дебош в вагоне поезда Большой кольцевой линии. Об этом сообщило УВД на Московском метрополитене.

По данным ведомства, пассажир ехал в вагоне с обнаженным торсом, вел себя неадекватно и нецензурно выражался, нарушая общественный порядок. На станции "Рижская" мужчина вышел из поезда и скрылся.

Полицейские с помощью камер видеонаблюдения установили личность нарушителя и проследили его маршрут. Вскоре его задержали на улице Софьи Ковалевской.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. Суд признал его виновным и назначил 10 суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года суды вынесли 16 приговоров по делам о порче имущества московского метро. Среди наказаний обязательные работы и штрафы. Заммэра Максим Ликсутов подчеркнул, что каждый случай вандализма рассматривается по всей строгости закона, а отслеживать нарушителей помогают служба безопасности и система видеоаналитики "Сфера".