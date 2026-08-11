Суды вынесли 16 приговоров за порчу имущества московского метро с начала года

Фото: depositphotos/andreyuu

Суды вынесли 16 приговоров по делам о порче имущества московского метро с начала 2026 года, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве привели несколько примеров. Например, 17 июля 2025 года нарушитель разбил створку турникета на станции "Проспект Вернадского" Сокольнической линии, пытаясь пройти без оплаты проезда. Суд назначил ему 320 часов обязательных работ.

6 февраля этого года на станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии мужчина умышленно нанес удар плечом по широкой створке турникета для прохода с багажом и разбил ее. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

26 февраля на станции "Волжская" той же линии мужчина с разбега врезался в створку турникета и разбил ее. Суд назначил ему 120 часов обязательных работ.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что юристы рассматривают каждый случай вандализма по всей строгости закона, а дела доходят до суда. Он подчеркнул, что основная задача – обеспечить максимальную безопасность для всех пассажиров столичного транспорта.

Отслеживать нарушителей помогают служба безопасности, ведомственная охрана правительства Москвы и УВД на метрополитене. На всех станциях работает система видеоаналитики "Сфера".

Ранее мужчина намеренно разбил установленное в кабине лифта зеркало на станции метро "Петровский парк" Большой кольцевой линии. Его задержали. Злоумышленник признался, что в момент правонарушения находился в нетрезвом состоянии. Незадолго до этого он поссорился с подругой, после чего несколько раз ударил ногой по зеркалу, чтобы выместить злость.